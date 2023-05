Remco Evenepoel, de perfectie op de tijdritfiets? "Hij is de meest aerodynamische renner ooit"

Hoe verklaar je zo'n tijdsverschil tussen een pluimpje en een machtsmens als Ganna? "Aerodynamica en kracht", antwoordde Tom Boonen deze week kordaat in Wielerclub Wattage.

"Je hebt als renner een CX-waarde die wordt gecreëerd door je fiets, je kledij en je lichaam. Bij je lichaam kun je niet veel meer dan je positie veranderen, maar je bent beperkt door je bouw."

"Ik was vorig jaar in de Vuelta", pikte Jan Bakelants in. Daar haalde Remco Evenepoel in de tijdrit in Alicante ook al verwoestend uit.

"Het ging er een beetje bergaf van het binnenland naar de kust. Het verschil dat hij daar maakte, was fenomenaal."

"Ik heb het al dikwijls gezegd: niemand rijdt op het vlakke zo snel als hij. En als je als renner achter hem zit, dan vang je ook nog eens heel veel wind."

"Je voelt dat de wind op hem geen vat heeft omdat hij zo laag zit."