Ploegleider over solo van Healy: "Zijn aanval leek ons te vroeg, maar daar heeft Ben schijt aan"

Al op de eerste beklimming van de lokale ronde vond Ben Healy het tijd om aan te gaan. Met een stevige versnelling liet hij al zijn medevluchters definitief achter zich.

"De ploeg was ervan overtuigd dat die eerste beklimming te vroeg was", vertelt Ken Vanmarcke. "Maar daar heeft Ben gewoon schijt aan."

"Als je dan ziet hoe hij wegrijdt en toont dat hij twee klassen beter is dan de rest, dan moet je gewoon meegaan in dat verhaal. We hadden al snel door dat het in orde zou komen."

Healy is nog maar 22 jaar en lijkt het steeds beter te doen. Waar liggen zijn limieten?

"Ik weet het niet", antwoordt de ploegleider. "We moeten vooral rustig blijven."

"Een tijd geleden brak hij zijn hand, waarna hij drie weken indoor heeft getraind. Daar heeft hij de basis gelegd voor wat hij nu allemaal presteert. Vandaag was hij ook echt de motor van de kopgroep."

"Ik denk dat we op korte termijn moeten kijken naar de kleine ronden. Daar kan hij echt wel iets gaan doen."