Remco Evenepoel: "Wapenstilstand kwam door tegenwind, maar ik win toch mooi dat sprintje"

"We krijgen sowieso verschillen te zien morgen", had wielerorakel José De Cauwer aangekondigd. Maar dat gebeurde niet. Remco Evenepoel heeft de verklaring.

"De wapenstilstand kwam er vooral door de tegenwind. Het was volgens mij 4 à 5 beaufort, dan kan er niet veel gebeuren."

"Maar het gevoel was goed, ik heb toch dat sprintje gewonnen, niet? Een prestigesprintje tegen Primoz Roglic mag je dat niet noemen. Het is eerder om uit de problemen te blijven."

"Je weet ook nooit of er op het einde gaten vallen. Dan kun je beter 1e dan laatste worden. Achteraf gezien is het jammer dat die 3 nog voorop waren."

Over een makkelijke dag wil Evenepoel niet spreken. "We zaten toch lang op de fiets, meer dan 6 uur. Hier staan we dan ook nog in de koude en die transfer is ook niet optimaal."

Die transfer gebeurt wel met een helikopter, iets waar Evenepoel niet helemaal naar uitkeek. "Ik heb toch wat schrik. We zullen wel zien."