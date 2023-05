Tim Wellens gaat opnieuw onder het mes: "Niet mijn beste verjaardag"

Wellens stuurde het nieuws zelf de wereld in met een foto van op zijn ziekbed met een duimpje in de lucht.



Maar leuk vond hij het niet: "Bedankt iedereen voor de verjaardagswensen. Het was mijn meest bijzondere verjaardag ooit. Zeker niet de plezantste, met een nieuwe operatie aan hetzelfde sleutelbeen. Alles is goed verlopen."



In de Ronde van Vlaanderen was Wellens een van de grootste slachtoffers van de massale valpartij die werd veroorzaakt door de Pool Filip Maciejuk in aanloop naar de eerste beklimming van de Oude Kwaremont, op zo'n 140 kilometer van de streep.



Wellens brak zijn linkersleutelbeen op meerdere plaatsen. De Pool van Bahrain-Victorious werd door de jury uit koers gezet.