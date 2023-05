BEKIJK: Polsen van filmende toeschouwers knakken bij flipperkastsprint in de Giro

Het was gisteren een slagveld in Salerno in de Ronde van Italië. De sprint was er eentje op bruine zeep met de spectaculaire crash van Mark Cavendish en co. Filippo Fiorelli werd door de Britse kampioen richting de dranghekken gekwakt en bleef als bij wonder recht. Hij kwam zo goed als ongeschonden uit de Russische roulette, maar enkele toeschouwers kenden minder geluk.