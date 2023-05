BEKIJK: Inter-spits Dzeko opent heerlijk de score tegen Milan na sluw ingestudeerd nummer

Met een heerlijke volley in minuut 8 zette de 37-jarige Dzeko Inter al snel op voorsprong tegen stadsrivaal Milan. De Bosniër devieerde een hoekschop geweldig in doel. Romelu Lukaku, Dzeko's concurrent in de spits, zag het vanop de bank gebeuren.

Maar aan die volley ging een geslepen ingestudeerd nummer vooraf. Dzeko en ploegmaat Dumfries troepten even samen om dan terug uit mekaar te lopen, waardoor ze een andere verdediger met zich mee konden trekken.



Dzeko werd initieel gedekt door de sterke Fikayo Tomori, Dumfries door - de iets minder sterke - Davide Calabria. Maar door het trucje kon Dzeko de 1m77-grote Calabria meetrekken en niet de 1m86-grote Tomori: een verschil dat kan tellen.

De sterke Dzeko (1m93) kon zo gemakkelijk zijn verdediger overpoweren op de hoekschop. Calabria stond machteloos tegen de Bosnische reus, die bal weliswaar prinsheerlijk verwerkte.