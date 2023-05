IN BEELD: Kompany laat Burnley ontploffen met vurige speech tijdens huldiging: "Niemand geloofde in ons"

Onder luid gejuich verscheen Vincent Kompany vandaag op het stadhuis in Burnley, waar hij en zijn team door een mensenzee aan Burnley-fans gehuldigd werden voor het kampioenschap in The Championship.

"Dit is ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Wauw", jubelde Vincent Kompany wanneer hij op het balkon verscheen.



"Niemand geloofde in ons, maar kijk nu: in deze divisie waren we de beste", zwengelde hij het enthousiasme van het al uitgelaten publiek aan. Enkelingen hadden zelfs een masker met het hoofd van hun trainer aangemeten.

En ook tijdens de parade doorheen de stad werd de Belgische trainer massaal toegezongen.

Hieronder een impressie van de Kompany-mania in Burnley.