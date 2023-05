Gedaan met speculeren: Vincent Kompany blijft in Burnley en tekent bij voor 5 (!) seizoenen

Maar zondag drukte Kompany met een statement van jewelste alle geruchten definitief de kop in. De 37-jarige Belg tekent in Burnley een vernieuwde overeenkomst tot 2028. Hij verbindt zich zo voor een lange termijn aan de Engelse club.

Prestaties die logischerwijs ook de aandacht van enkele topclubs (in nood) trokken. Zo werd Kompany nadrukkelijk genoemd bij Chelsea en Tottenham. Maar over zijn toekomst hield onze landgenoot de voorbije weken altijd de lippen stijf.

Dat leverde meteen grote successen op. Burnley werd kampioen in The Championship, de Engelse tweede klasse, en dwong promotie af naar de Premier League.

Kompany: "Dit voelde juist vanaf het eerste moment"

"Burnley en Turf Moore (het stadion, red.) voelden vanaf het eerste moment goed aan", zegt Kompany in een eerste reactie. "Het voelt dan ook juist om hier nu bij te tekenen voor de komende vijf seizoenen."



"Samen met de fans hebben we van Turf Moore opnieuw een sterke vesting gemaakt. Ik kijk al uit naar de toekomst en mijn job om Burnley stap voor stap beter te maken."



Ook Burnley-voorzitter Alan Pace reageerde erg opgetogen op de contractverlenging. "We zijn extatisch dat Vincent langer bij ons wil blijven. Hij is de perfecte man voor ons."



"Vincent is een buitengewone leider. Hij legt de lat almaar hoger en zorgt ervoor dat we met deze club het niveau kunnen halen dat we willen bereiken."