FIA scherpt protocol aan om hachelijke situaties in pitstraat te vermijden: "Had heel slecht kunnen aflopen"

De Internationale Autosportfederatie (FIA) grijpt in na het bijna-ongeluk in de pitstraat in Azerbeidzjan. De Fransman Esteban Ocon kwam in de laatste ronde om nieuwe banden, maar trof daar een groep fotografen die zich opmaakten voor de podiumceremonie. "Het was puur geluk dat er geen ernstige gevolgen waren", oordeelden de stewards.