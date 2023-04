Sergio Perez maakt in Azerbeidzjan titelstrijd wat spannender met hulp van safetycar

Polesitter Leclerc is een vogel voor de kat

Charles Leclerc mocht vanaf de eerste plaats aan de 4e grand prix van het seizoen beginnen, opnieuw kon hij de poleposition niet verzilveren.

Ook in Bakoe moest de Ferrari-rijder zijn meerdere erkennen in de energiekere Red Bulls. In de openingsrondes kon Leclerc zijn eerste plaats nog vasthouden, eens de rijders gebruik mochten maken van DRS was hij een vogel voor de kat.

Met de achtervleugel geopend ging de Red Bull zo'n 30 km/u sneller op de rechte stukken. Eerst zag Leclerc wereldkampioen Max Verstappen voorbij razen, daarna volgde Sergio Perez.