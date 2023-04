Mark Selby: "Luca Brecel is heel gevaarlijk, hij zet zijn talent nu om"

Zou Luca Brecel wakker gebleven zijn? De toeschouwers in The Crucible gingen rond 1.45u (Belgische tijd) in elk geval op het puntje van hun stoel zitten. Zij zagen Selby uiteindelijk de cruciale 32e frame winnen. Eindstand: 17-15.

Selby begon aan de laatste sessie met een 11-10-voorsprong. Hij won zaterdagavond meteen vier frames op een rij en leek overtuigend op weg naar de finale, maar dat was zonder "The Pistol" uit Noord-Ierland gerekend. Allen (foto) won de volgende vijf frames: 16-15.

Mark Selby - nummer 2 van de wereld en viervoudig wereldkampioen - staat bekend als een meestertacticus, maar Mark Allen - nummer drie - is dit seizoen de man in vorm. En dat hebben alle snookerfans geweten.

Een topaffiche in de halve finale van het WK tussen de nummer twee en nummer drie van de wereld loste de verwachtingen op de groene tafel van The Crucible helemaal in.

"Luca Brecel is heel gevaarlijk"

Mark Selby mag vanaf vandaag dus strijden om een vijfde wereldtitel in zijn carrière. Tegen Luca Brecel speelt hij een "best of 35". De eerste speler die 18 frames wint, mag zich wereldkampioen noemen.

"Luca is heel gevaarlijk. Hij is een van de grootste talenten in deze sport en het is mooi om te zien dat hij zijn talent nu omzet. Dat talent kennen we al heel lang."

Veel rust is Selby niet gegund na zijn late wedstrijd tegen Mark Allen. Vandaag wachten de eerste twee sessies tegen Luca Brecel. "Vrijdag hadden we het allebei (Allen en Selby) moeilijk en werden de frames rommelig. We kunnen dus niemand anders dan onszelf de schuld geven (voor het late uur)."

"Maar heb ik liever slechts 12 uur en speel ik in de finale op zondag of 24 uur om dan naar huis te rijden? Ik weet wat ik zou kiezen", zei Selby.

"Als ik aan het langste eind trek de volgende twee dagen, dan moet dat de boeken ingaan als mijn grootste overwinning in mijn carrière. Zelfs groter dan mijn overwinning tegen Ronnie O'Sullivan (in 2014)."