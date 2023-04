Uw gids voor de WK-finale: Wanneer speelt Luca Brecel? Tegen wie? En wat levert het op?

Wanneer vindt de finale plaats?

De WK-finale vindt zondag en maandag plaats in het legendarische Crucible Theatre in Sheffield. Het wedstrijdformat is een "best of 35", waarbij er naar 18 gewonnen frames gespeeld wordt.



De partij wordt, net zoals de halve finales, in vier sessies afgewerkt. De sessies worden telkens om 14 uur en 20 uur afgewerkt en volgen elkaar dus sneller op dan in de voorbije ronden.

finale WK snooker (best of 35) Sessie 1 zondag 30 april 14.00 u Sessie 2 zondag 30 april 20.00 u Sessie 3 maandag 1 mei 14.00 u Sessie 4 maandag 1 mei 20.00 u

Wat levert het op?

Het WK snooker is het belangrijkste en meest lucratieve toernooi van het jaar. De prijzenpot in de finale is dan ook niet min. De winnaar gaat maandag met 500.000 pond naar huis, omgerekend zo'n 565.000 euro. De verliezende finalist krijgt 200.000 pond bijgeschreven op zijn bankrekening, omgerekend zo'n 226.000 euro. De wereldranking in het snooker is gebaseerd op het opgestreken prijzengeld. Luca Brecel is door zijn finaleplaats dus al zeker van 200.000 punten.



Daarmee wipt Brecel al zeker naar plek 5 op de wereldranking, zijn hoogste notering ooit. Als Brecel maandag ook de trofee in de lucht kan steken, wordt hij het nummer 3 van de wereld.

Tegen wie neemt Brecel het op?

Dat weten we pas zaterdagavond laat. In de andere halve finale bekampen Mark Selby en Mark Allen mekaar. Beide heren zijn er een uitputtingsslag van aan het maken. Bij de start van de slotsessie vanavond stond het 11-10 voor Selby.

Mark Selby (WS-2)

Mark Selby doet wellicht de meeste belletjes rinkelen. De Engelsman, bijgenaamd "The Jester from Leicester", is een van de beste spelers van deze eeuw. Selby stond al vijfmaal in de WK-finale en veroverde vier titels, in 2014, 2016, 2017 en 2021.

Selby staat bekend als meestertacticus met een uitstekend defensief spel. Een behoorlijke stijlbreuk dus met het alles-of-niets-spel van Brecel. Ook mentaal is Selby een bijter: hij kan zich als geen ander vastbijten in een frame - de Rafael Nadal van het groene laken.

De laatste jaren worstelde Selby met mentale problemen, waar hij ook erg open over sprak. Maar dit seizoen haalt de 39-jarige Engelsman, het nummer twee van de wereld, terug zijn beste niveau. Hij won met de WST Classic en de English Open twee rankingtoernooien. Bij dat laatste was hij in december in de finale te sterk voor ... Luca Brecel (9-6).

Mark Selby bij zijn laatste wereldtitel in 2021.

Mark Allen (WS-3)

Mark Allen is dan weer dé man van dit seizoen. De Noord-Ier, al jaren een vaste waarde in de top 16 van de wereld, kende een boerenjaar en klom tot plek 3 op de wereldranking. Hij won onder meer het prestigieuze UK Championship, de World Grand Prix en de Northern Ireland Open, voor eigen volk. Allen, bijgenaamd "The Pistol", is een offensievere speler die door de jaren heen wel pragmatischer is geworden aan de tafel. Zo werd hij na zijn zege op de World Grand Prix nog bekritiseerd voor zijn tragere speelstijl. "Maar dat interesseert me geen moer", reageerde hij toen. Allen en Brecel speelden dit seizoen al tweemaal tegen elkaar. In december trok Brecel aan het langste eind in de halve finale van de English Open, in februari was Allen de beste in de achtste finale van de Welsh Open.