Afscheid van de lijnrechters in het tennis, technologie neemt over: "Historisch moment"

De jongste jaren werd steeds vaker gebruikgemaakt van elektronische hulpmiddelen om de lijnrechter bij te staan. De ATP heeft echter een toekomst voor ogen waarin een lijnrechter helemaal niet meer nodig is.

"Dit is een historisch moment voor onze sport en het is een heel weloverwogen beslissing", vertelt ATP-baas Andrea Gaudenzi.

"Traditie is de kern van tennis en lijnrechters hebben door de jaren heen een belangrijke rol gespeeld in het spel, maar we hebben de verantwoordelijkheid om ons aan te passen aan innovatie en de nieuwe technologieën."

"Onze sport verdient de meest nauwkeurige vorm van arbitrage en we zijn verheugd dat we die vanaf 2025 in ons hele circuit kunnen aanbieden."

De lijntechnologie werd voor het eerst getest eind 2017, tijdens de Next Gen ATP Finals in Milaan. De technologie werd vervolgens door verschillende toernooien op vrijwillige basis overgenomen. Het Australian Open en het US Open van 2021 waren de eerste grandslamtoernooien die volledig werkten zonder lijnrechters.