Vorig jaar geen prof, nu lichtpunt in Chinese duisternis: wie is opponent van Luca Brecel?

Meer nog dan Luca Brecel is Si Jiahui dé sensatie van het WK snooker. De Chinese tegenstander van Brecel in de halve finales is amper 20 en schrijft als WK-debutant een prachtig sprookje in het legendarische Crucible Theatre. Daarmee zorgt hij voor een lichtpunt voor het Chinese snooker, dat bijzonder woelige tijden doormaakt.

Het verhaal van Si Jiahui dit WK leest als een sprookje. De 20-jarige Chinees komt uit de kwalificaties en is de jongste halvefinalist sinds Ronnie O'Sullivan in 1996. Bovendien is hij pas de tweede Chinees die de halve finales haalt in Sheffield. Ding Junhui, de vaandeldrager van het Chinese snooker, deed het hem al 3 keer voor. Ding haalde zelfs één keer de finale: in 2016 verloor hij de eindstrijd van Mark Selby. En dan te zeggen dat Si Jiahui een jaar geleden niet eens een ticket had voor de proftour. Dat dwong hij vorig jaar af door de WSF Open te winnen, maarmee hij zich verzekerde van een tourkaart voor 2 jaar. Vorige zomer behaalde hij zijn beste resultaat in een rankingtoernooi, met een plaats in de kwartfinales van de European Masters. Die prestatie staat wel in schril contrast met zijn huidige uitschieter, een stekje in de halve finales van het WK.

De toorn van Murphy

Dat Si Jiahui het potentieel heeft om het ver te schoppen, had hij in 2021 al een keer getoond op het UK Championship. De toen 19-jarige Chinees verbaasde in de 1e ronde door voormalig wereldkampioen Shaun Murphy uit het toernooi te knikkeren. Dat Jiahui als amateur een doorgewinterde prof als Murphy wipte, zorgde destijds voor opschudding in het snookerwereldje en voor frustratie bij Murphy zelf. Die hield prompt een pleidooi om amateurs niet langer toe te laten op proftoernooien.

Amateurs horen niet thuis in het profcircuit. Shaun Murphy in 2021, na een nederlaag tegen toenmalig amateur Si Jiahui

"Hij speelde complexloos omdat hij zich nergens zorgen over hoeft te maken. Ik speel met de druk van een prof. Snooker is mijn inkomen, hiermee zorg ik dat er brood op plank komt. Spelen tegen iemand die die zorgen niet heeft, is oneerlijk. Amateurs horen niet thuis op een proftoernooi", klonk het giftig.

Lichtpunt in Chinese duisternis

Si Jiahui lacht nu als laatste. En wedden dat ook Victoria Shi glundert? Zij lag namelijk mee aan de basis van het Chinese succesverhaal. Als eigenaar van de befaamde Victoria's Snooker Academy, niet toevallig gelegen in het snookermekka Sheffield, lanceerde zij Jiahui naar de top. Net zoals voor veel andere Chinese toptalenten hielp ze de WK-sensatie met het uitzoeken van de juiste toernooien, het boeken van hotels en vluchten, tot het bestellen van eten. Kortom: alle steun die er nodig is, zowel in de snookerzaal als erbuiten. (lees voort onder de foto)

Victoria Shi en Zhao Xintong (l), een van de verdachten in het Chinese snookerschandal.