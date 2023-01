Tien Chinese snookerspelers officieel beschuldigd van matchfixing, onder wie enkele toppers

Het onderzoek naar wedstrijdvervalsing in het snooker was al een tijdje aan de gang. De bal ging eind oktober aan het rollen, nadat de Chinees Liang Wenbo (WST-56) op non-actief gezet werd.

Op basis van de beschuldigingen lijkt Wenbo de spin in het web te zijn. De 35-jarige Chinees wordt verdacht van wedstrijdvervalsing, het benaderen van andere spelers om wedstrijden te vervalsen, het hinderen van het onderzoek en het weigeren van mee te werken aan het onderzoek.

In het zog van Wenbo volgden de voorbije maanden nog enkele grote namen. Onder meer Yan Bingtao (WST-16), de eerste snookerprof geboren in de jaren 2000 en in 2021 de winnaar van de Masters, en Zhao Xintong (WST-9), in 2021 laureaat op het UK Championship, werden aan de kant gezet tijdens het onderzoek.

In totaal behelst het onderzoek 10 snookerspelers, allemaal Chinezen. De beschuldigingen gaan van matchfixing, over aanzetten tot valsspelen tot gokken op wedstrijden. Wie schuldig bevonden wordt, hangt een lange schorsing boven het hoofd.

Op dit moment loopt er geen onderzoek door de politie. Een onafhankelijke commissie zal zich nu buigen over de beschuldigingen tegen de 10 spelers. De spelers in kwestie blijven voorlopig geschorst.