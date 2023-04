Geen eerste Giro voor Henri Vandenabeele: "Ben geveld door corona"

Henri Vandenabeele heeft opnieuw pech. Vorig seizoen moest hij de Ronde van Spanje verlaten met een coronabesmetting, nu houdt covid hem uit zijn allereerste Ronde van Italië.

"Ik ga de Giro niet kunnen rijden", vertelt Vandenabeele in de nieuwste aflevering van onze podcast Kopman. "Na de Ronde van het Baskenland ben ik besmet geraakt met het coronavirus. Daar was ik even niet goed van."

De ploeg heeft Vandenabeele een alternatief programma voorgeschoteld. "Op 7 mei koers ik in Frankrijk, eind mei rijd ik de Ronde van Noorwegen en in juni ben ik erbij in de Dauphiné."

Vandenabeele is een generatiegenoot Remco Evenepoel. Bij de beloften verzamelde hij verschillende podiumplaatsen in klimkoersen.