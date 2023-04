Thibau Nys (2e) toont zich in massasprint: "Ik had de power, maar moest van te ver komen"

Het wiel van Ethan Vernon was onhoudbaar voor Thibau Nys . De Brit sprong met overmacht weg van de rest. "Ik ben nog altijd een beetje ontgoocheld. Het voelde alsof ik de benen had om vandaag te winnen."

Daarvoor bedankt hij ook zijn ploeggenoten bij Trek - Segafredo.

"Het voelt een beetje dubbel omdat ik me net erg goed voelde. Ik had de power in de sprint, maar in de massasprint was het heel moeilijk om me te positioneren. Gelukkig kreeg ik veel hulp van teamgenoten."

"Over mijn sprint zelf kan ik dus niet klagen", deelt Nys, die geniet van de krachtmeting met de WorldTourrenners. "Deze rit ga ik morgen wel voelen."

"Dit is al heel mooi om te beginnen. Als ik morgen weer zo'n dag heb, ziet het er veelbelovend uit."