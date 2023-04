Ethan Vernon bezorgt Soudal-Quick Step perfect rapport, Thibau Nys komt net tekort in massasprint

De 2e etappe van de Ronde van Romandië in een notendop:

Vijf renners knepen er al vroeg in de tweede etappe van de Ronde van Romandië tussenuit. Michael Schär (AG2R Citroën), Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck), Julien Bernard (Trek Segafredo), Dario Lillo en Jan Stockli (allebei Swiss Cyling) vormden de vroege vlucht van de dag. Tegen beter weten in, want op papier leek deze rit voer voor de snelle mannen. Al kregen ze het met de vele hoogtemeters in de aanloop zeker niet cadeau.