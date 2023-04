Pro League Business School werkt aan beter beleid: "Er is werk aan de winkel"

Simon Mignolet was gastdocent namens de sportvakbond United Athletes. "In België wordt heel hard neergekeken op het profvoetbal", vertelt de doelman van Club Brugge.

"Dat is jammer, maar met deze initiatieven kunnen we dingen uit het verleden rechtzetten."

De keeper doelt op het doen en laten van onze profclubs de voorbije jaren. Hun handel en wandel werd gecounterd door het voetbalschandaal dat in 2018 uitbrak.

Volgens Lorin Parys, CEO van de Pro League, is er "werk aan de winkel" door "een gecumuleerd verlies van meer dan 150 miljoen euro".

"We willen ons voetbal op een veel stevigere leest schoeien", zegt de CEO. "Dat moet deze Pro League Business School doen."

Sven Jacques, CEO van Antwerp, bevestigt dat het voetbal van binnenuit wil werken aan een beter beleid.

"Het grote voordeel van de klap die we gekregen hebben, is dat we met z'n allen hebben durven toegeven dat er zaken fundamenteel fout waren."

"Dat heeft pijn gedaan, maar we pakken zaken aan en de bouwstenen zijn gelegd. Het gaat al een stuk beter."