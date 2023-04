Chirurg van Pogacar, die 6 weken out is: "In beste scenario zou Tour net moeten lukken"

Joris Duerinckx was zelf Luik-Bastenaken-Luik online aan het volgen, toen de telefoon van de orthopedisch chirurg in Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk rinkelde. Tadej Pogacar, die na 85 kilometer zwaar ten val was gekomen, was niet op weg naar het ziekenhuis in Luik, maar wel naar Genk. "De ploegarts had zijn connecties aangesproken om te vragen waar hij het best terecht kon", verklaarde Duerinckx. Een scan bracht een scafoïdfractuur aan het licht, een breuk in de pols. "De pols is een complex gewricht, dat bestaat uit acht beentjes", geeft de chirurg meer uitleg. "Het scafoïd is het scheepsvormig beentje dat de link is tussen de onderarm en de rest van het hand. Het is essentieel voor het goed functioneren van het polsgewricht."

"Pogacar heeft beste kaarten qua herstel"

Meestal kan zo'n breuk zonder operatie genezen, maar Tadej Pogacar kwam toch op de operatietafel van de Genkse chirurg terecht. "Soms is het beter om te opereren om de stukken mooi aan elkaar te zetten of de bloedvoorziening van het bot niet in gedrang te laten komen", aldus Duerinckx. De operatie verliep zonder problemen. "Tadej had weinig tot geen pijn en kon de dag zelf nog naar huis. Hij bleef er zelf heel rustig bij en was gefocust op een snel herstel. Daarom hebben we er ook voor gekozen om snel te opereren, zodat zijn revalidatie snel kon beginnen."

Pogacar kan wel op de rollen trainen, maar zware belasting van de pols moet hij nu toch een paar weken vermijden. Joris Duerinckx

En zijn revalidatie houdt elke wielerliefhebber bezig, want raakt Pogacar wel op tijd klaar voor de Tourstart op 1 juli?

"Zoals bij iedere breuk heeft de natuur zijn tijd nodig om te genezen, dus we moeten het nog afwachten. In de loop van volgende week zullen we met een scan zien hoeveel botgenezing er al is", vertelt Duerinckx.

Normaal rekenen ze op 6 weken herstel voor een breuk. Dat lijkt nipt met de Tour over 10 weken? "Pogacar is een topatleet, met een ongelofelijke medische omkadering. Hij heeft de beste kaarten qua herstel", sust de chirurg. "In het beste scenario zal hij op tijd klaar zijn voor de Tour. Het scafoïd is een speciaal beentje, dus we moeten de scan afwachten. Maar alle verwachting is toch dat het juist zou moeten lukken." Zijn fiets zal Pogacar in elk geval even aan de kant moet laten staan. "Hij kan wel op de rollen trainen, maar zware belasting van de pols moet hij nu toch een paar weken vermijden."

Ploegdokter Tadej Pogacar bevestigt: "Ongeveer 6 weken herstel nodig"