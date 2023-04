Tadej Pogacar richt zich tot Remco Evenepoel: "Onze battle laat nog even op zich wachten"

Met zijn eerste woorden na zijn val en opgave in Luik-Bastenaken-Luik bewijst Tadej Pogacar nog eens dat hij niet het type renner is dat terneergeslagen zijn blessures uitzweet.

"Shit happens", opent Pogacar zijn bericht op Instagram. "Ik prijs me gelukkig dat ik slechts enkele breukjes in mijn pols heb opgelopen als ik nadenk over hoe gek die valpartij was."

Pogacar hoopt dat Mikkel Honoré, betrokken bij de val, snel herstelt. "Hij kwam harder ten val dan ik."

"Het is hard om uit te leggen hoe gelukkig ik ben met de steun die ik gekregen heb van fans, familie, vrienden, mijn ploeg UAE en zeker de staf in het ziekenhuis."

"Ik ben er erg dankbaar voor en ik hoop iedereen snel terug te zien."

Waarna hij Remco Evenepoel aanspreekt: "Proficiat met je zege! Onze battle laat nog even op zich wachten tot bij een volgende gelegenheid", knipoogt hij.