Openhartige Dante Vanzeir doet voor het eerst zijn verhaal: "Ik zei monkey tegen ref, in de zin van clown"

Van American Dream naar een nachtmerrie. Dante Vanzeir belandde in de Verenigde Staten door een racistische uitspraak in een storm. Nu doet de schuldbewuste spits voor het eerst zijn verhaal: "Ik heb een fout gemaakt waar ik me tot vandaag heel slecht over voel."

Eerst even terug naar de feiten.

In de nacht van 9 november krijgt de eerste basisplaats van Dante Vanzeir bij zijn nieuwe club New York Red Bulls een onvoorziene wending. Net voor het uur zegt de spits iets richting Earthquakes-aanvaller Jeremy Ebobisse, die - samen met zijn ploegmaats - woest reageert en nadien verklaart dat Vanzeir iets racistisch geroepen heeft. De MLS opent een onderzoek en schorst onze landgenoot voor zes matchen. Hij moet ook een boete van 10.000 dollar betalen en een hersteltraject volgen. Een groot deel van de achterban spuwt zijn nieuwste aanwinst uit. Nu is Vanzeir terug in België om te bezinnen en te bekomen. Hieronder zijn eerste interview over het moment dat zijn American Dream voorgoed veranderde.

Dante Vanzeir, na de bewuste wedstrijd heerste er veel onduidelijkheid. Volgens sommigen had je bijvoorbeeld het n-woord gebruikt. Klopt dat?

(zonder twijfelen) "Neen. Ik zal je vertellen hoe het precies gelopen is... De scheids fluit voor een fout, waarna ik een discussie aanga met hem. Nadien ben ik nog wat aan het grommelen tegen mezelf over de ref. Ik zei toen monkey, maar wel in de zin van clown, dommerik. Omdat ik vond dat hij de foute beslissing nam."

Had je meteen door dat je een woord gebruikt dat in de VS een andere betekenis heeft dan bij ons?

"Totaal niet. Ik denk dat dat ook duidelijk blijkt uit de reactie die ik had op het veld. Ik werd meteen benaderd door een paar jongens van de tegenpartij, omdat ze het gevoel hadden dat ik het tegen hen uitgesproken had."

Voor de duidelijkheid: je hebt dat woord niet gebruikt tegen een speler die op de grond lag of in de buurt van jou stond?

"Neen. Ik heb er zelfs nooit bij stilgestaan dat dat woord aanvallend zou zijn voor één van mijn tegenstanders. Ik was tegen mezelf aan het grommelen en heb de impact van dat woord verkeerd ingeschat. In onze taal wordt dat woord vaker gebruikt met een bedoeling die totaal niet racistisch is."

Ik wil laten zien dat ik een goeie gast ben, dat ik in mijn hoofd en hart vrij ben van racisme. Dante Vanzeir

Het gebruik van dat woord is wel verkeerd.

"Klopt. Achteraf besefte ik ook wat de impact kan zijn, ik besef dat ik er mensen mee gekwetst heb. Ik wil me dan ook nogmaals verontschuldigen voor mijn woordkeuze op dat moment." "Ik heb enorm afgezien van de situatie en van de gedachte dat ik anderen kwetste. Ik heb geleerd dat ik nu beter moet omgaan mijn woordkeuzes, dubbel zo hard nadenken vooraleer ik iets zeg. Ik kan alleen maar benadrukken dat het mij spijt en dat het nooit meer zal gebeuren in de toekomst."

De MLS strafte je met 6 weken schorsing, een boete en een hersteltraject.

"Ik aanvaard die straf volledig. In die periode kan ik alles verwerken, de nodige stappen zetten en vooral het vertrouwen naar mijn ploegmaats, de club en fans opnieuw opbouwen. Ik wil laten zien dat ik een goeie gast ben, dat ik in mijn hoofd en hart vrij ben van racisme."

Je ziet jezelf dus nog op het veld staan in de MLS?