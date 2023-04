Wat nu voor Dante Vanzeir? "Er zijn precedenten, maar zullen onderzoek moeten afwachten"

Racistische incidenten, daar lachen ze niet mee in de Verenigde Staten. "Je moet daar echt wel opletten met wat je op een veld zegt", beaamt Jurgen Nijs.

"Soms gebeurt zoiets "in the heat of the moment". Misschien heeft hij iets gezegd wat ze op de Europese velden "normaal" vinden en waaraan hier geen aandacht besteed zou worden, maar wat in de VS extra gewicht draagt."

Had Vanzeir toch niet beter moeten weten? "De MLS legt aan zijn teams eigenlijk op dat nieuwe spelers, zeker als ze van buiten de VS komen, een opleiding moeten krijgen over hoe ze met zulke dingen moeten omgaan en wat de fijngevoeligheden zijn", weet Nijs.