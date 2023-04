Dante Vanzeir zet tijdelijk stap opzij na racistisch taalgebruik in MLS

De American Dream van Dante Vanzeir is sinds afgelopen weekend een nachtmerrie geworden. De partij van zaterdag lag 20 minuten stil, nadat Vanzeir een scheldwoord met een n gebruikt zou hebben.



Vanzeir leek iets te zeggen aan tegenstander Jeremy Ebobisse. Die verklaarde later dat het een "racistische opmerking" was, maar vermoedelijk niet aan hem gericht.



In de Verenigde Staten nemen alle sportieve actoren intimiderende en discriminatoire taal heel ernstig. De match lag lang stil, maar Vanzeir mocht toch nog op het veld blijven staan.



Dat was fout, gaf coach Gerhard Struber vannacht toe in enkele clubstatetements. "Tijdens de match nam ik een beslissing die volgens mij op dat moment het beste was volgens de info die ik had."



"Er was toen nog veel onzekerheid. Met de info die ik nu heb, was de juiste beslissing geweest om Dante Vanzeir onmiddellijk uit de wedstrijd te nemen."

Ik wilde niemand kwetsen met mijn taal, maar ik besef dat ik dat deed en dat spijt me zeer. Ik zal de nodige stappen zetten om te groeien. Dante Vanzeir

Na de coach volgde op Twitter ook een schuldbewust statement van de speler zelf: "Ik wil me oprecht verontschuldigen bij de spelers van de Earthquakes. Ik zal alles doen wat ik kan om deel uit te maken van de noodzakelijke verandering in deze sport en onze wereld."



"Ik wil me ook excuseren bij mijn teamgenoten, coaches, de organisatie en onze fans. Ik maakte een fout en zal de nodige stappen nemen om te groeien."



Vanzeir beseft dat hij een storm veroorzaakte die niet meteen zal gaan liggen. "Ik aanvaard de volledige verantwoordelijkheid voor mijn daden."



"Hoewel het niet mijn bedoeling was om schade of beledigingen te veroorzaken met mijn taal, besef ik dat ik dat deed en dat spijt me zeer."



De liga en de club beslissen later of ze Vanzeir straffen. "Ik aanvaard elke schorsing, boete of therapie die de Major League Soccer of de club zullen opleggen."

"New York Red Bulls streeft altijd naar inclusieve en antiracistische omgeving"

Ook de club hamert er nog eens op dat het gedrag van onze landgenoot "onaanvaardbaar" is. "Van ganser harte verontschuldigen de New York Red Bulls zich voor wat er zaterdagavond op het veld gebeurd is."



"De woorden en het gebrek aan actie waren onverdedigbaar, we geloven dat er nooit een plaats voor is."



"Wij streven altijd naar een omgeving die inclusief en antiracistisch is. Onze organisatie zal er alles doen om spelers en staf verder te vormen en werkt er ook aan om het vertrouwen binnen onze gemeenschap te herstellen." Dinsdagavond maakte New York Red Bulls bekend dat Vanzeir op non-actief staat. "Hij heeft vanmorgen zijn ploegmaten toegesproken en zet tot nader order een stap opzij om verdere afleiding te vermijden", klinkt het.



