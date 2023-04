BEKIJK: New York RB-fans verlaten stadion tijdens protestactie tegen Dante Vanzeir

Dante Vanzeir is na de racismerel van vorig weekend door de MLS voor zes wedstrijden geschorst. De Belgische spits moet ook een hersteltraject gaan afleggen.

Maar die straf is te licht, zo reageerden enkele supportersgroepen van Vanzeirs club New York Red Bulls, in een statement zaterdag. De groepen - Viking Army, Empire SC en Torcida 96 - kondigden een protestactie aan tijdens de MLS-partij tegen Houston Dynamo.

"We protesteren verenigd tegen de actie van Vanzeir en de ongepaste reactie van de New York Red Bulls en de MLS", luidde het. "De schorsing van zes wedstrijden voor Vanzeir is te licht. De MLS heeft zijn zero-tolerantiebeleid niet nageleefd."

Zo gezegd, zo gedaan. In de "south ward", het supportersvak waar de bewuste supportersclans doorgaans postvatten, waren er voor de aftrap al massaal spandoeken en protestbanners te zien.

"Struber out, Dante out", was een van de niet mis te verstane boodschappen aan het adres van New York-coach Gerhard Struber en Vanzeir. Ook anti-racismeleuzes als "Believe black players" waren te lezen.

Hét moment van de protestactie volgde vlak voor de aftrap. Zowat de hele "south ward" liep plots helemaal leeg, de supporters verlieten het stadion. De wedstrijd zou uiteindelijk eindigen op 1-1.