Russisch fenomeen Jevgenia Tsjikoenova (18) verpulvert wereldrecord op 200m schoolslag

Tsjikoenova is een van de aanstormende talenten in de zwemwereld. In Kazan veegde ze het vorige wereldrecord van de Zuid-Afrikaanse Tatjana Schoenmaker van de tabellen. Tsjikoenva was één seconde en 40 honderdsten sneller dan de 2'18"95 die Schoenmaker zwom op de Spelen van Tokio.

In Tokio werd Schoenmaker de eerste zwemster die de afstand onder 2 minuten en 19 seconden wist te zwemmen. Tsjikoenova, die toen 16 jaar oud was, werd vierde in de Japanse hoofdstad.

Voor haar topprestatie van vrijdag bedroeg het persoonlijk record van de Russin 2'20"41. Dat verbeterde ze dus met bijna drie seconden.