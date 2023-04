Oliver Kahn veegt Bayern-spelers de mantel uit: "Dat ze hun luie kont opheffen"

Op 5 speeldagen van het einde is Bayern München zijn koppositie kwijtgespeeld in Duitsland na een blamerende 3-1 in Mainz, Dortmund profiteerde optimaal tegen Frankfurt en staat nu 1 punt voor. De trainerswissel rendeert voorlopig niet. CEO Oliver Kahn viseert de spelers: "Op het eind van de rit moeten zij het doen."

Bayern beleeft dramatische weken. Eind maart beslisten CEO Kahn en technisch directeur Hasan Salihamidzic Julian Nagelsmann te vervangen door Thomas Tuchel.



Tuchels rapport is voorlopig gebuisd. 8 op 21 in alle competities: 3 nederlagen, 2 gelijke spelen en 2 zeges. Onder Nagelsmann verloor de Beierse trots slechts 3 duels dit seizoen, allemaal in de Duitse competitie.



Bayern ging er in de kwartfinales van de Champions League uit tegen Manchester City en werd begin april gewipt door Freiburg in de Duitse beker. Dus rest er alleen nog de vaderlandse competitie. Een seizoen zonder trofee is al van 2011 geleden.

Welk van de 2 teams wil kampioen worden? Oliver Kahn

De supporters richten hun pijlen op het duo Kahn/Salihamidzic, eind maart had hun ploeg nog zicht op de triple.



Kahn viseerde meteen na de match de spelers op het veld: "Op het einde van de rit staan er 11 spelers op het veld die simpelweg hun luie kont moeten opheffen om de doelen van de club te bereiken. Dat is voetbal, niets anders", klonk het in zijn flamboyante stijl.



"Onze 2e helft was dramatisch." Tussen de 65e en 79e minuut slikte Bayern 3 goals. "Welk van de 2 teams wil kampioen worden? Met deze attitude zal het moeilijk worden om de liga te winnen. Een seizoen zonder titel zou een catastrofe zijn."



Elke speler moet zichzelf in vraag stellen van de Bayern-baas: "Wat wil ik bereiken als ik op het veld sta? Welke bijdrage en impact lever ik? Alles wat voetbal maakt naast het spel an sich, ontbrak bij ons na de rust."

Tuchel beseft: "We kunnen niet reageren bij een tegenslag, noch fysiek, noch mentaal"

Tuchel berustte op de persconferentie en klonk ietwat fatalistisch: "Opnieuw zat ik daar en zag ik het niet aankomen. Op zo'n moment lijken we op een team dat al 80 matchen heeft gespeeld dit seizoen."



"We voelen geen energie meer. Er is te veel gebeurd met dit team, het heeft problemen om terug te vechten als het niet loopt zoals verwacht. Noch fysiek, noch mentaal."



"We zijn niet in staat om de hele wedstrijd geconcentreerd te blijven en de match dood te doen met een tweede of derde doelpunt. En we zijn ook niet in staat om foutloos te spelen", was de harde vaststelling.



"De punten glippen weg zoals zand door de vingers. We maken concentratiefouten en grote individuele fouten."



"Het ontbreekt ons aan voluntarisme, aan fysieke aanwezigheid. Dat zijn basisvoorwaarden die altijd nodig zijn", besloot hij.