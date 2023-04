Hein Vanhaezebrouck vloekt om "goedkope" gelijkmaker: "We geven het gewoon zelf weg"

Eén helft lang mocht het volle bezoekersvak van KAA Gent in Londen dromen. Maar na rust volgde de ontnuchtering toen West Ham twee versnellingen hoger schakelde en de Buffalo's richting een Europese exit duwde. Voor Hein Vanhaezebrouck was de analyse in de perszaal van het Olypisch stadion achteraf simpel: "Als je tegen een ploeg speelt die méér heeft dan jezelf, moet je voorkomen dat ze hun kwaliteiten kunnen opleggen. Dat is heel goed gelukt in de heenmatch en nu voor rust. Met een aantal tekortkomingen, want we hadden meer moeten scoren."

Daar staat een kerel van 1 meter 80 die zelfs niet moet lopen of springen om de bal binnen te koppen. Hein Vanhaezebrouck

Al baalde de coach vooral over de veel te makkelijke tegengoals in Londen. Zeker de snelle gelijkmaker van Antonio op een hoekschop, kort voor rust, kon Vanhaezebrouck maar moeilijk verteren. "Daar staat een kerel van 1 meter 80 die zelfs niet moet lopen of springen om de bal binnen te koppen. Hij gaat aan de eerste paal staan en de boulevard ging gewoon open. (zucht) Dat was een veel te goedkoop doelpunt. In de eerste zone moet je altijd voor je tegenstander komen of staan. Spijtig. Want nu ging West Ham met een boost de kleedkamer in en niet wij."

Na nog twee ongelukkige tegentreffers zag Vanhaezebrouck dat het "helemaal gedaan" was. Weg unieke kans op een historische halve finale. "We verlaten Europa met opgeheven hoofd omdat we toch weer de laatste 8 haalden", vond de coach. "Alleen moeten we absoluut leren uit dit soort matchen. Te vaak zijn dezelfde spelers bij ongelukkige fases betrokken. Het was dan ook leerzaam om te zien wie dit niveau wel aankan. Want dit soort duels is vergelijkbaar met de druk tijdens de play-offs of een bekerfinale."

Voor sommigen was dit een harde les, maar anderen kunnen moed putten uit hun prestatie. Hein Vanhaezebrouck