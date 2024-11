"Willen voetbalwereld vertellen wat er echt gebeurt": spelers geplaagd Deinze komen naar buiten met statement

za 16 november 2024 16:52

De crisis lijkt van kwaad naar erger te gaan bij Deinze. Een overname moest de club uit de Challenger Pro League nieuw leven inblazen, maar voorlopig blijft de tweedeklasser in ademnood. De situatie is zo schrijnend dat spelers hun ervaringen delen én ongenoegen uiten in een open brief. "Geen loon of communicatie getuigt van groot gebrek aan respect", klinkt het.

Wat wittebroodsweken hadden moeten zijn na het vinden van een nieuwe investeerder en overnemer, lijkt steeds meer op een valse start voor de tweedeklasser.

Dinsdag miste “het nieuwe Deinze” zijn Deadline Day al. De club verscheen toen voor de licentiecommissie, maar kon niet aantonen dat het de openstaande schulden en de achterstallige spelerslonen had betaald. Het gevolg: een puntenaftrek van drie punten bovenop het bestaande transferverbod. In een fors statement ging Deinze in beroep. De deadline was “simpelweg niet haalbaar” door de spoedprocedure van de overname, klonk het. Maar vrijdag (lees: gisteren) zou alles in orde moeten zijn, werd als wederwoord gegeven. En dus namen de spelers het heft in handen om het boekje van Deinze open te doen over de afgelopen maanden.

Doudou Cissé (rechts), de sterke man van overnemer "AAD Invest Group".

Klare taal in statement

"Wij, de spelers en staf van KMSK Deinze, willen de fans en de bredere voetbalgemeenschap graag informeren over de situatie die we al 2,5 maanden meemaken", is de eerste zin in de open brief. De spelers beschrijven dat de problemen deze zomer al begonnen. "De ACA Group loog openlijk tegen ons door te beweren dat de geruchten rond de financiële toestand slechts bedoeld waren de club te beschadigen." Ondanks de spanning die begon op te borrelen, bleef iedereen trouw op post in de dagelijkse werking. "Op dat moment waren veel mensen binnen de club, waaronder fysiotherapeuten en fitnesscoaches, al een tijdje niet betaald." Enkele weken later hielden zij het toch voor bekeken, waardoor de spelers op eigen houtje hun sessies moesten invullen. Maar dat is niet de enige manier waarop ze getroffen werden. Wat volgde: geen lunch, geen GPS om trainingsgegevens op te volgen en geen wagen en tankpassen meer. "Dit betekende dat we moesten betalen om voor de club te spelen. Sommigen van ons moesten zelfs met de trein of bus naar de club komen. Bovendien moesten we de appartementen die de club voor de spelers ter beschikking stelde uit eigen zak betalen."

Gisteren plaatste de club een bericht over de wedstrijd van volgende week, maar zolang de spelers niet betaald zijn, spelen we niet meer. Spelers Deinze