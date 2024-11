Valse (door)start in Deinze: club krijgt puntenaftrek en ontkent "staking" van de spelers

Opnieuw bengelt het zwaard van Damocles boven Deinze. De club heeft dan wel een nieuwe overnemer gevonden, toch weerklinken er opnieuw alarmbellen bij de tweedeklasser. Door achterstallige betalingen heeft de licentiecommissie beslist om een puntenaftrek door te voeren. De spelers stuurden deze voormiddag al een signaal door in "staking" te gaan, maar de club ontkent die actie formeel.

De nieuwe overnemers hadden beloofd om zeker vandaag de achterstallige lonen van de voorbije twee maanden te betalen aan de spelers, maar opnieuw is de deadline verschoven. Deze keer naar vrijdag.

"Wij vinden het betreurenswaardig dat dit 'fake news' is gepubliceerd met als enige doel sensatie op te wekken en de club verder te destabiliseren in deze moeilijke periode, ondanks het positieve nieuws van een overname en nieuwe investeerders."

"De club benadrukt dat alle spelers vandaag aanwezig waren en individueel hebben getraind, na twee vrije dagen na het gelijkspel tegen Lommel", ontkende de club de "staking" van de kern ondertussen in een statement.

Aan onze redactie werd bevestigd dat er deze voormiddag ook onderling beslist werd om niet te trainen en collectief in de fitness te blijven. De spelers bekijken nu hoe ze het verder zullen aanpakken tot vrijdag.

Het ligt in de lijn met de geluiden die momenteel uit de club komen. De nieuwe overnemers worden een gebrek aan communicatie en transparantie verweten door de spelersgroep, die vandaag in een groepsgesprek besloten heeft om een signaal uit te sturen.

Dit omdat niet alle vereiste financiële documenten konden worden voorgelegd. De deadline om dit in orde te brengen was vandaag.

Toch bleek het een teken aan de wand te zijn. Vandaag was het immers D-Day voor Deinze, dat voor de licentiecommissie verscheen.

"Hoewel wij de nodige documenten hebben aangeleverd om aan te tonen dat alle lonen en schulden uiterlijk vrijdag zullen worden voldaan, konden wij de deadline voor betaling van vandaag niet halen", schrijft Deinze in zijn verklaring.

"De fondsen zijn namelijk pas vrijgekomen na de officiële publicatie van de overname in het Belgisch Staatsblad, waardoor de deadline van 12 november simpelweg niet haalbaar was. Wij betreuren het dat de club en haar nieuwe eigenaars gestraft worden voor een vertraging van slechts drie dagen, die het gevolg is van het volgen van de juiste procedures voor een overname."

"KMSK Deinze vindt deze sanctie dan ook onevenredig gezien de huidige omstandigheden en de grote inspanningen van de afgelopen weken. Om die reden heeft de club besloten om in beroep te gaan tegen deze beslissing."

"Wij willen nogmaals benadrukken dat de eerste contacten met de nieuwe eigenaars pas een maand geleden zijn gelegd en dat deze overname in zeer korte tijd heeft plaatsgevonden. Dit is een spoedovername die noodzakelijk is om de toekomst van KMSK Deinze te waarborgen."

"Het feit dat de club mag blijven bestaan is niet alleen positief voor alle sympathisanten van KMSK Deinze, maar ook voor het Belgisch voetbal, dat hiermee bespaard blijft van opnieuw een faillissement van een Belgische club.