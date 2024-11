Deinze maakt overname (en redding) officieel, voormalige persverantwoordelijke krijgt clubleiding in handen

wo 6 november 2024 18:57

Na bange maanden kunnen ze in Deinze weer opgelucht ademhalen. De tweedeklasser heeft met de Luxemburgse investeringsgroep, AAD, een nieuwe investeerder gevonden. "Het overnameproces is succesvol afgerond", klonk het in een statement. De voormalige persverantwoordelijke, Céline Mawet (28), krijgt de clubleiding in handen.

Wat weinigen weken geleden nog durfden te dromen, is toch werkelijkheid geworden voor Deinze.

Na de terugtrekking van hun hoofdinvesteerders uit Singapore leek de club op een onvermijdelijk faillissement af te stevenen, maar na een dikke maand kan Deinze dan toch goed nieuws brengen. Na intensieve onderhandelingen en gesprekken met potentiële overnemers - die meteen begonnen na de Singaporese exodus -, vond Deinze al vrij snel een akkoord met de Luxemburgse investeringsgroep AAD Invest Group - dat met Deinze een web van clubs wil uitbouwen om hun scoutingactiviteiten te versterken.

Door deze overname verbindt AAD zich ertoe de nodige financiële middelen te injecteren om het voortbestaan van de club te verzekeren.

De overname hing al even in de lucht en twee weken geleden kwamen de overnemers al naar de Dakota Arena om alles te finaliseren. Zo zal AAD ook de schuldenberg (geschat op 2 miljoen euro) overnemen van de vorige eigenaars. "In gesprekken met de teams van de club en lokale spelers zag ik hoe groot de wil en het verlangen was om Deinze te redden en ik stemde ermee in om hen te begeleiden bij deze reddingsoperatie", vertelt Doudou Cissé, de sterke man bij AAD.

"We zijn vastberaden om nieuwe energie in de club te blazen en de nodige financiële middelen te injecteren om de toekomst van Deinze te verzekeren, zowel op het veld als daarbuiten. Ons doel is om stabiliteit te creëren en een nieuwe dynamiek op te bouwen."

27-jarige CEO