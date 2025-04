KV Mechelen kan niet aansluiten bij de kopgroep, Westerlo maakt nog gelijk in de 98e minuut

De Europe Play-offs zijn nog een gelijkspel rijker. KV Mechelen leek op weg naar een 1-2-zege bij Westerlo, maar het venijn zat in de staart. Diep in de extra tijd kreeg de thuisploeg nog een penalty. Die werd gemist, maar de rebound was wel prijs. 2-2, beide ploegen blijven in de middenmoot hangen.

Afgelopen dinsdag draaide de confrontatie tussen KV Mechelen en Westerlo op een spektakelstuk uit, maar een blij weerzien werd het aanvankelijk niet in 't Kuipje. Voor de toeschouwers was het vooral genieten van het lentezonnetje, van het spel op de grasmat werd niemand warm.



Beide ploegen konden voor de rust elk amper twee keer dreigen. Belghali, Alcocer en Van den Keybus kregen hun pogingen niet gekadreerd. Mrabti slaagde daar wel in, maar kreeg zijn schot dan weer niet voorbij Lapage.



Gelukkig begon de tweede helft wél veelbelovend. De Wolf moest Sakamoto meteen na rust van de 1-0 houden en aan de overkant strandde een schot van Belghali op de paal. Op het uur was het wél raak. Schoofs bracht Lauberbach alleen voor Jungdal en de Duitser gaf de doelman het nakijken.



Frigan zorgde bijna meteen daarna al voor de gelijkmaker, maar dat was buiten een knappe reflex van De Wolf gerekend. Ruim een kwartier voor het einde moest die zich toch gewonnen geven toen invaller Slimani geen genade toonde voor zijn ex-ploeg.



Lang kon Westerlo niet genieten van die gelijkmaker, want op een doorgekopte hoekschop werd Marsa uit het oog verloren en met een fraaie trap bracht die de bezoekers opnieuw op voorsprong.



De drie punten en de voorlopige koppositie in de Europe Play-offs leken binnen voor KV Mechelen, maar het venijn zat in de staart. Diep in de extra tijd haalde De Wolf de doorgebroken Frigan onderuit en de bal ging op de stip.



De Wolf kon de strafschop van Frigan nog pareren, maar op de herneming van Yow was hij kansloos. Een nieuwe puntendeling dus in de Europe Play-offs en zo blijft alles daar op een zakdoek liggen.