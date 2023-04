West Ham doorprikt Gentse luchtbel na eenrichtingsverkeer in de tweede helft

West Ham United-KAA Gent kort samengevat:

AA Gent is beste ploeg voor rust

In Londen kon de avond eigenlijk niet slechter beginnen voor AA Gent. Het kwam na "pesterijen" (dixit HVH) te laat aan in het stadion, maar daar was op het terrein niet veel van te merken.

Tegen een team dat 6,5x meer waard is, begon het gretig. Orban werd door Kums al na een paar minuten in scoringspositie gebracht, maar deed voor doel iets wat ze bij Gent niet van hem gewoon zijn: onder de bal door gaan. Ook Cuypers was te verrast om van dichtbij binnen te tikken.

Zonder echt gevaarlijk te zijn, had AA Gent alles goed onder controle voor de rust. Op het halfuur kwam het zelfs verdiend op voorsprong. Samoise miste in de zestien zijn schot volledig, waarna Cuypers de bezoekers met wat geluk toch op voorsprong bracht.

Lang kon AA Gent niet genieten van de 0-1. Tien minuten later troefde Antonio De Sart simpel af op een corner en was alles te herdoen.

Nog voor de rust ontsnapte AA Gent nog aan de achterstand. Samoise raakte de bal in de zestien met zijn hand, maar de Israëlische VAR zag er verrassend geen graten in.