Waarom riep Tedesco 20-jarige Bassette op, die nog geen enkele goal scoorde in Engelse tweede klasse?

Met Norman Bassette heeft Domenico Tedesco een wit konijn uit zijn hoed getoverd als vervanger voor Romelu Lukaku. Bassette, vorige week 20 jaar geworden, speelt momenteel voor Coventry City in de Engelse 2e klasse waar hij nog niet tot scoren kwam. Dat deed de jonge diepe spits vorig jaar wel in België. Hij werd door KV Mechelen gehuurd van Caen en maakte 5 doelpunten. Dat zal hij tegen Israël ook mogen proberen. Op de persconferentie voor de wedstrijd verklaarde bondscoach Tedesco die keuze. "Omdat Romelu Lukaku er niet bij kan zijn door blessure en Lois Openda de 90 minuten tegen Italië speelde, moesten we er wel een spits bij halen. Al kan Dodi Lukebakio er ook spelen, want hij neemt die rol soms op zich bij Sevilla. Ook Trossard kan in de spits geposteerd worden." "Maar om zeker te zijn, wilden we er een spits bij. Om eerlijk te zijn, voelde ik me al slecht naar Gill (Swerts, bondscoach Belgische beloften, red.) toe. We hebben al heel veel spelers van hem genomen."

"Maar natuurlijk hebben we onze situatie hier. We hebben nu 6 spelers op de bank met 5 mogelijke wissels. Niet alleen voor de optie, maar ook qua talent, potentieel, mentaliteit en kwaliteit is hij een interessante piste."



Met onder anderen Christian Benteke en Michy Batshuayi zijn er nog andere pistes van Belgische spitsen die Tedesco links liet liggen. Iets wat de bondscoach verklaart door de aanwezigheid van Bassette bij de beloften.



"Iemand anders dan Bassette was altijd een optie, want ze zaten ook in de voorselectie. Maar dat is niet zo makkelijk als een speler van de beloften wegplukken. We wilden de beloften niet nog meer kwetsen, daarom kreeg Gill inspraak in de beslissing omdat hij hun noden beter kan inschatten."



"Norman was invaller in de vorige wedstrijd en was ook frisser dan de andere opties bij de beloften. Van hen zijn we zeker dat ze beschikbaar zijn. Ze zijn bereikbaar en dan moet niemand zijn vakantie of individuele training doorbreken."