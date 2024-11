Optimistische Tedesco overtuigd dat hij nog steeds juiste coach is voor Duivels: "Gaan mensen mij hierop afrekenen?"

"Gaan mensen mij echt op deze twee matchen afrekenen terwijl we 21 geblesseerden telden? Dan is dat maar zo."

"We hebben veel informatie uit deze Nations League kunnen halen. We kennen nu meer spelers en systemen en weten hoe we zouden spelen tegen sterkere tegenstanders."

"Ik ben in de eerste plaats ontgoocheld. Maar we hadden veel blessures. Ook tijdens de match met Trossard en Debast. De lijst is héél lang. Als je ziet wie er allemaal ontbreekt ..."

Het woord was aan Domenico Tedesco in Boedapest. Na de pijnlijke nederlaag tegen Israël was het uitkijken naar de uitleg van de bondscoach, die het ondertussen aan heel wat analysetafels en op sociale media zwaar te verduren kreeg.

"Het team dat op het veld stond, was niet onze basisploeg. Ik moet niet weer herhalen hoeveel spelers ontbreken, hé. Deze jongens speelden en trainden zelfs nooit samen. Ik kan dus niks negatiefs over hen zeggen."

Over naar de persconferentie in de Bozsik Arena.

"Weet je, in het Vlaams heb je blijkbaar een gezegde dat de kelk tot op de bodem leeg moet. Wel, nu is ze helemaal leeg. Het kan alleen maar beter worden. Ik ben positief."

"Ja", klonk het snel. "Want ik heb vertrouwen in mezelf en mijn werkwijze. Ik wéét dat ik alles doe voor België, samen met de staf en de spelers."

Vervolgens kreeg Tedesco de vraag of hij zelf eigenlijk nog vindt dat hij de juiste man is om de Duivels uit deze crisis te loodsen.

Bovendien hebben we in deze campagne veel info over het team verzameld. Over spelers, combinaties en tactieken. Het is echt niet allemaal negatief.

De bondscoach benadrukte daarna meermaals dat hij eveneens positieve zaken zag in de Nations League.

"Ik weiger dan ook mee te gaan in de negativiteit, die er al langer heerst. (lachje) Ik heb me laten vertellen dat dat iets typisch Belgisch is."

"Kijk, we moeten de resultaten in de Nations League accepteren. In maart krijgen we nog steeds een kans om het behoud te verzekeren."

"Bovendien hebben we in deze campagne veel info over het team verzameld. Over spelers, combinaties en tactieken. We moésten ook dingen uitproberen na het EK. Het is echt niet allemaal negatief."

Tot slot kreeg Tedesco de vraag of hij het onfair zou vinden mocht hij afgerekend worden op de voorbije wedstrijden.

"Ik denk daar niet aan. Ik wil gewoon zo goed mogelijk mijn job doen. Ik weet hoe we deze campagne voorbereid hebben. We willen een locomotief zijn. In maart zal ik er opnieuw zijn."