Kansen op Europese halve finale: Anderlecht 76%, Union 46%, AA Gent 20%, wat vinden commentatoren?

"Anderlecht heeft de beste papieren"

"Als Anderlecht met 2-0 thuis won, zijn ze nog nooit uitgeschakeld. En telkens AZ met 0-2 verloor, gingen ze nooit door." Na hun match tegen Lazio vond Geert Heremans nochtans dat AZ de favoriet was. "Ze speelden heel sterk tegen de nummer 2 in de Serie A. Maar dat AZ was de laatste weken wel verdwenen."

"West Ham-AA Gent is zeker geen fiftyfifty"

Volgens het statistiekenbureau liggen de kansen voor AA Gent zeer laag, amper 20,69%, om in Londen de halve finales te halen na de 1-1 in Gent.

"Het is zeker geen fiftyfifty", lacht radioman Bert Sterckx. "Budgettair al zeker niet, want West Ham gaf dit jaar zowat 200 miljoen uit. Bovendien zit de ploeg uit Oost-Londen in een positieve flow. Ze speelden dit weekend 2-2 gelijk tegen Arsenal, de leider in de Premier League. "

Maar langs de andere kant leken ze in de heenwedstrijd niet super geïnteresseerd. Daardoor bekijkt Sterckx de kansen van de Buffalo's niet zo negatief, zij het wel als underdog.

Veel zal volgens hem afhangen of West Ham in zijn allersterkste opstelling speelt. Wat volgers van de club niet voorspellen, omdat het behoud in Engeland nog altijd belangrijker is.

“Kansloos is Gent niet. Belangrijk zal zijn om het eerste kwartier goed door te komen. In de heenwedstrijd was West Ham toen ook sterk. Maar over de hele match bekeken, verdiende Gent de heenwedstrijd te winnen."