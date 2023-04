Het prachtige Europa League-avontuur van Union is afgelopen

Er stond een teleurgestelde, maar trotse Senne Lynen voor de microfoon van Eddy Demarez. "We maken het onszelf moeilijk door dat vroege tegendoelpunt. Ik probeer hem naar de doelman te tikken en die aanvaller zit er snel tussen. En dan moet je achtervolgen, wat niet gemakkelijk is. Dan neem je nog voor de rust die tweede en dan is het heel moeilijk."

"De reactie die we toonden in de tweede helft is toch positief. Het geloof was echt aanwezig", voelde ook de middenvelder van Union. "We krijgen weer op een ongelukkig moment die derde tegen. Anders wil ik het nog wel zien."

"We hebben een schitterend parcours afgewerkt. Nu overheerst uiteraard ontgoocheling, maar morgen moeten we dat omzetten in fierheid." Tegen een topploeg als Leverkusen moet alles meezitten. "Je moet top zijn én dan moet je ook nog eens geluk hebben dat de kleine details meezitten. Het was net niet, we kwamen overal een tikkeltje tekort. Dat wordt afgestraft op dit niveau."

"Deze campagne was absoluut onvergetelijk", glunderde Lynen. "Nu is het in de competitie money time. We kunnen dit avontuur nu afsluiten en volop voor de titel gaan."