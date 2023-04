Union-speler Lynen na Europees avontuur: "Trots zijn en vol voor de titel gaan"

Union laat het hoofd niet hangen na de uitschakeling in de kwartfinales van de Europa League. "We hebben een schitterend parcours afgelegd", reageert middenvelder Senne Lynen, die zijn pijlen nu op het Belgisch kampioenschap richt.

Senne Lynen: "Nu heerst de ontgoocheling, morgen moeten we trots zijn"

Union verloor in Brussel met 1-4 van Bayer 04 Leverkusen. "We maken het onszelf moeilijk door het vroege en ongelukkige tegendoelpunt", begint Senne Leysen het verhaal van de terugmatch. "Ik probeer de bal naar de doelman te tikken, maar de aanvaller zit ertussen." "Wanneer het tweede doelpunt volgt, wordt het nog moeilijker", weet de speler ook. "Onze reactie in de tweede helft mocht er wel zijn. Het geloof was aanwezig. Als we die derde niet slikken, wil ik het nog wel zien." "We hebben een schitterend parcours afgelegd", blikt Lynen terug op de Europese campagne. "Nu heerst de ontgoocheling, morgen moeten we trots zijn. Onvergetelijk was het." "Nu kunnen we dit avontuur afsluiten en vol voor de titel gaan", besluit de middenvelder.

Bart Nieuwkoop: "Die derde goal was zonde"

"Na die snelle achterstand hadden we niet het niveau om een resultaat te halen", was Bart Nieuwkoop eerlijk. "We speelden anders in de tweede helft, maar die derde goal was zonde. Dan was het toch klaar." "We hadden niet de stootkracht om echt gevaarlijk te worden. Dit is ook gewoon een hele sterke ploeg." "We zijn ontgoocheld. We waren niet de favoriet, maar je wil doorgaan. Die kans is er altijd." "Of trots overheerst? Het is nog vers na de match, daar wil ik nog niet over nadenken. Nu is dat lastig."

Karel Geraerts: "Als we foutloos waren geweest, dan hadden we een kans"