Union rekent op "Mister Europe" Victor Boniface voor goals: "Hij doet verdedigers constant twijfelen"

De Nigeriaan prijkt met 6 doelpunten helemaal bovenaan het lijstje van topschutters in de Europa League.

Maar wat maakt Boniface zelfs voor doorgewinterde Bundesliga-bewakers zo ongrijpbaar?



"Boni doet je als verdediger constant twijfelen", weet ploegmakker Siebe Van der Heyden uit eigen ervaring.



"Als je hem kort dekt, zet hij zijn lichaam en draait hij makkelijk weg. Maar geef hem ruimte en je bent als verdediger ook gezien."



"De nadruk ligt vaak op zijn fysiek, maar ook technisch is hij een kraan. Met links of rechts, het maakt hem weinig uit", aldus Van der Heyden in onze podcast De Tribune.