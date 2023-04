Courtois sust fluitconcert met kus op Real-badge na supersave: "Zij passen gedrag niet aan, dan ik ook niet"

Thibaut Courtois heeft ook in de terugmatch van de kwartfinales van de Champions League uitgepakt met een geweldige redding, om zo zijn ploeg Real Madrid overeind te houden. De doelman kuste zijn badge en gaf hiermee ook een deel van de fluitende Chelsea-fans lik op stuk. "Het is jammer dat de situatie nog steeds zo is", was Courtois openhartig na de beladen partij.