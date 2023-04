Cruciale Courtois wijst Real Madrid tegen noodlottig Chelsea de weg naar nieuwe halve finale

clock 82'

tweede helft, minuut 82. Doelpunt Real: 0-2! Over and out voor Chelsea. Valverde laat zijn klasse nog eens zien in het slot van de wedstrijd. De middenvelder zet de Chelsea-verdediging met een controle helemaal in de wind. De Uruguayaan besluit zijn fraaie actie met een simpel pasje naar Rodrygo, die de 0-2 in een leeg doel kan prikken. .