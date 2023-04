Verheyen: "Als trainer van Oostende, dacht ik ook: "Als het zo voortgaat, loopt het niet goed af""

Het schip van KV Oostende is gezonken. Een 0-4-nederlaag tegen OHL Leuven bezegelde het lot van de kustploeg, die 10 jaar in de hoogste klasse vertoefde.

"Het doet me niet zoveel", vertelt Gert Verheyen, die in het seizoen 2018-2019 aan het roer stond als hoofdcoach in Oostende.

"Toen ik daar coach was, dacht ik al: als het zo voortgaat, dan gaat het niet goed aflopen", zegt hij in Extra Time.

Coach Dominik Thalhammer kon de degradatie niet meer afwenden. De spelers dreigden zelfs te staken uit onvrede met de keuzes van hun coach.

"Dat zegt genoeg", zei Frank Boeckx. "Dat betekent dat ook de spelers het hebben opgegeven."