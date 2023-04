SD Worx-duo Vollering-Kopecky klopt Van Vleuten en co. opnieuw: "Andere ploegen geven niet thuis"

"Tot nu toe ben ik altijd redelijk mild geweest in mijn oordeel, omdat ik vond dat ze niet gediend was door de omstandigheden. Ze moest altijd een beetje achter de feiten aan rijden.”

"De vaststelling tot nu toe is dat het niet goed genoeg is en Annemiek zal ook de eerste zijn om dat toe te geven."

Gisteren viel Van Vleuten aan op een vlak tussenstuk in de diepe finale. “Dat is duidelijk iemand die niet weet van welk hout pijlen te maken." "Als je wereldkampioene bent en je hebt jarenlang het vrouwenwielrennen gedomineerd en je weet dat je bergop de sterkste bent, dan val je niet aan op een tussenstuk", zag Bakelants.

"Kopecky had evengoed de Amstel kunnen winnen"

Van een van de verliezers van de dag naar de winnares van de dag. Demi Vollering eindigt overal waar ze aan de start komt in de top 2, nu wint ze de Amstel: is zij de gedroomde winnares voor de organisatoren?

Ook volgende zondag in Luik-Bastenaken-Luik zal Vollering de topfavoriete zijn. "Mentaal is het vandaag op dat vlak een heel belangrijke overwinning voor haar", denkt Bakelants.

"Ik denk dat Lotte evengoed had kunnen winnen als ze zelf die move had gemaakt. Maar ze heeft zich heel goed naar de ploegafspraken geplooid."

"Het is niet de schuld van SD Worx dat zij zo dominant zijn"

Ook in de klimklassiekers oogt de dominantie van SD Worx stilaan verpletterend. Té verpletterend?

“Het is niet de schuld van SD Worx dat zij zo dominant zijn. Zij hebben hun budget en trekken daarmee rensters aan. Ze maximaliseren hun return on investment door de best mogelijke rensters binnen te halen", zegt Bakelants.



"Het zijn vooral de andere ploegen, die ook stijgende budgetten hebben, die niet thuisgeven."

"Jaren geleden was Canyon//SRAM bijvoorbeeld een van de toonaangevende ploegen in het vrouwenwielrennen, vandaag doen zij niet echt mee op een wanhoopspoging van Soraya Paladin na."

Ook Trek-Segafredo en Movistar konden hun voet niet naast die van SD Worx zetten.

"Movistar miste vooral Van Vleuten, want Lianne Lippert was best wel goed. Zij was eigenlijk de enige die dominant de Cauberg op reed."