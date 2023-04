Maxim Van Gils (7e): "Was mijn muts nog aan het uitdoen toen Pogacar ging, f*ck"

Maxim Van Gils is de beste Belg in de uitslag dit jaar. Toen de elitegroep vertrok op 90 kilometer van de finish, wist hij al dat zijn kansen weg waren.

"Ik heb me laten verassen. Ik dacht niet dat ze zo vroeg zouden wegrijden, met zo’n sterke groep. Dan is de koers even een beetje gedaan. Ik wist dat Tadej Pogacar van ver zou proberen, maar niet daar. Ik had mijn regenvest nog aan en was mijn muts juist aan het uitdoen, toen Pogacar ging. Toen dacht ik: fuck, dit is niet goed."

"Gelukkig was Andreas Kron mee. Dat was tactisch goed gedaan van de ploeg. Hij zou anticiperen en ik zou wachten voor het geval het weer zou samenkomen. Dat was de bedoeling. Ik mocht dus ook niet meer rijden. Logisch, maar wel jammer."

Heeft Van Gils ooit geloofd dat hij de kopgroep nog zou terugzien? "Neen. Als Pogacar en Pidcock erbij zijn... Ik wist al snel dat het niet meer zou lukken. Pogacar is niet één maar een paar klassen sterker."

"We worden met de ploeg 4e en 7e. Dat is heel mooi. We hebben een goeie connectie binnen de ploeg en gaan nog voor mooie resultaten. Mijn conditie is goed dus het vertrouwen voor volgende week is er."