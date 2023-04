Kijk vanavond naar Union-Leverkusen: "Leverkusen heeft momenteel misschien wel de spectaculairste Bundesligaploeg"

15 op 15 in de competitie, met zeges tegen Bayern München (2-1) en afgelopen weekend nog Eintracht Frankfurt (3-1). Bayer 04 Leverkusen lijkt een pak beter dan begin dit seizoen.



In september klopte Club Brugge Leverkusen in de groepsfase van de Champions League met een gelukje (1-0). De terugmatch in Duitsland eindigde op 0-0. Dankzij een derde plaats kwam de club in de Europa League terecht.



"Nu ga je een heel ander Leverkusen te zien krijgen", weet Eleven Sports-commentator Luc van Doorslaer. "Dit is weer het Leverkusen dat een plaats in de Champions League mag ambiëren."

Omdat voormalig Real-speler Xabi Alonso het roer heeft overgenomen? "Die trainerswissel heeft zijn effect gehad, maar niet meteen", zag Van Doorslaer. "Ook de eerste maand onder de Spanjaard speelde Leverkusen niet goed."

Gaandeweg kwam Leverkusen boven water. "Alonso heeft er eerst defensieve stabiliteit ingebracht. Pas daarna konden de snelle spelers zich uitleven aan de oevers van de Rijn."

"En die mannen heeft Leverkusen", weet Bundesliga-kenner Van Doorslaer. "De voorbije speeldag haalden maar liefst 4 voetballers van Leverkusen het elftal van de week: Tah, Adli, Diaby en Wirtz."

