Ajax vindt na 14 maanden opvolger voor Marc Overmars in Duitsland: Sven Mislintat

Mislintat treedt op 19 mei officieel in dienst, hij tekende vandaag een contract tot juni 2026. Van 2006 tot 2017 werkte hij achtereenvolgens als hoofd scouting en hoofd voetbalzaken bij Borussia Dortmund. Nadien was hij bij Arsenal hoofd scouting en bij Stuttgart sportief directeur. In november vorig jaar verlengde Mislintat zijn contract daar niet. "Het is goed voor Ajax dat we deze belangrijke positie hebben kunnen invullen met een internationaal ervaren voetbaldirecteur, die al snel kan beginnen", legde algemeen directeur Edwin van der Sar uit. "Aan de zoektocht naar de juiste persoon is een zorgvuldig proces voorafgegaan. We zochten iemand die voor aanvallend en aantrekkelijk voetbal staat, een internationaal netwerk heeft en oog heeft voor zowel scouting als ontwikkeling en doorgroei van eigen jeugd."

Huntelaar rapporteert

De situatie van Marc Overmars was begin februari 2022 onhoudbaar geworden. Hij streek snel daarna neer bij Antwerp. In Amsterdam namen technisch managers Gerry Hamstra en Klaas Jan Huntelaar tijdelijk zijn functie over.



Huntelaar gaat in de toekomst rapporteren aan Mislintat. Hamstra verliet Ajax begin deze maand.



Ajax kent in Nederland een teleurstellend seizoen en staat na 28 speeldagen tweede in de Eredivisie, op 8 punten van grote rivaal Feyenoord. In de Champions League raakten de Amsterdammers niet door de groepsfase. Ze werden opgevist in de Europa League, maar daar was Union Berlin meteen te sterk.