Staat Romelu Lukaku op tegen Benfica? "Bij de Rode Duivels zie je een andere versie"

Benfica liet Club Brugge geen schijn van een kans in de 1/8e finales van de Champions League en de Portugese machine kijkt nu Inter in de ogen. De ploeg van Romelu Lukaku heeft onze analisten nog niet kunnen bekoren. "Op basis van het spektakel en de kwaliteit van het voetbal willen we Benfica in de halve finales", klinkt het bij Peter Vandenbempt en Aster Nzeyimana.