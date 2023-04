Henrik von Eckermann wint Wereldbeker jumping met Belgisch warmbloedpaard

Hernrik von Eckermann en King Edward reden vannacht de Wereldbekerfinale in Omaha (VS). De eerste manche wonnen ze, in de tweede sprongen ze naar een 10e plaats.

Het bracht de Zweeds-Belgische combinatie in de tussenstand op de derde plaats voor de ultieme finale. Daarin liet Von Eckermann slechts één balk vallen. Dat volstond voor de eindoverwinning in de Wereldbeker jumping.