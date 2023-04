Sanne Cant gehecht aan twee hoofdwonden na val in Parijs-Roubaix: "Besefte meteen dat race over was"

De schuiver van Elisa Longo Borghini op 37 kilometer van de streep had zware gevolgen voor Sanne Cant.

De renster van Fenix-Deceuninck ging samen met onder meer Lotte Kopecky tegen de vlakte en liep daarbij een open wonde op aan het hoofd.

"Het enige grote minpunt in een geweldige dag voor de ploeg", weet ploegleider Michel Cornelisse. "De valpartij was heftig en ze heeft een grote hoofdwonde."



"Ze besefte ook meteen dat haar race over was, want in haar eerste reactie vroeg ze om een ambulance. Dan weet je dat het niet meevalt, Sanne staat normaal gezien altijd op na een val."



Cant werd meteen naar het ziekenhuis van Rijsel gebracht, waar ze werd gehecht aan een wonde op haar voorhoofd en een onder haar oog. "Dat was een domper voor ons, ze zat goed in de wedstrijd", besluit Cornelisse.

"We wensen Sanne een spoedig herstel", klinkt het bij de ploeg.