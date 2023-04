Mbappé komt weer "lachend" naar training van PSG: "Ruzie is bijgelegd"

Mbappé was niet opgezet met een promofilmpje dat PSG donderdag had gelanceerd voor de abonnementenverkoop voor volgend seizoen. Daarin is de vedette de enige speler die aan het woord komt.

"PSG is een geweldige club en een geweldige familie, maar het is absoluut niet Kylian Saint-Germain", verklaarde de aanvaller in een scherp statement op zijn sociale media.

Mbappé wist naar eigen zeggen niet waarvoor het interview gebruikt zou worden. "Het leek op een gewoon interview voor een marketingdag van de club. Maar ik ga niet akkoord met de gepubliceerde video. Daarom verdedig ik dus mijn individuele portretrechten."



Volgens coach Christophe Galtier is alles weer bijgelegd. "Iedereen heeft zijn manier van reageren en ik weet dat er veel discussies waren tussen de directie en Kylian", verklaarde hij. "Het misverstand is uit de weg geruimd."